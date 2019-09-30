Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 30 SETTEMBRE 2019 ORE 09.35 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO COL RACCORDO DOVE SEGNALIAMO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E PONTINA E DI NUOVO TRA SETTEBAGNI E TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA DISAGI E CODE TRA CASILINA E LA CENTRALE DEL LATTE
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO CON CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ E TRA LA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
QUALCHE DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA PONTINA DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
CHIUDIAMO CON LA VIA APPIA DOVE CONTINUANO I DISAGI TRA CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE IN DIREZIONE ROMA
AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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