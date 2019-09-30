Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 30 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SITUAZIONE IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO DOPO L’INTENSO TRAFFICO DELLA PRIMA MATTINATA
SUL RACCORDO SEGNALIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO IN INTERNA TRA LA PONTINA E L’ALLACCIAMENTO CON LA ROMA – FIUMICINO
QUALCHE DIASGIO ANCHE SULLA CASILINA CON CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR BELLA MONACA NEI DUE SENSI
CODE A TRATTI ANCHE TRA BORGO PIAVE E LATINA NEI DUE SENSI
CI SPOSTIAMO SULLA SP5 ANGUILLARESE DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA CAMPO MARINARO E ANGUILLARA SABAZIA NEI DUE SENSI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CON LA METRO C CHE ATTUALMENTE È SOSPESA TRA LE STAZIONI GROTTE CELONI E PANTANO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GRANITI
AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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