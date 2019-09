Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 30 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 UMBERTO VERINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI

SITUAZIONE IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO DOPO L’INTENSO TRAFFICO DELLA PRIMA MATTINATA

SUL RACCORDO SEGNALIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO IN INTERNA TRA LA PONTINA E L’ALLACCIAMENTO CON LA ROMA – FIUMICINO

QUALCHE DIASGIO ANCHE SULLA CASILINA CON CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR BELLA MONACA NEI DUE SENSI

CODE A TRATTI ANCHE TRA BORGO PIAVE E LATINA NEI DUE SENSI

CI SPOSTIAMO SULLA SP5 ANGUILLARESE DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA CAMPO MARINARO E ANGUILLARA SABAZIA NEI DUE SENSI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CON LA METRO C CHE ATTUALMENTE È SOSPESA TRA LE STAZIONI GROTTE CELONI E PANTANO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GRANITI

AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

