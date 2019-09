Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 30 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 UMBERTO VERINI

SUL RACCORDO AL MOMENTO NON VENGONO SEGNALATE CRITICITÀ LUNGO TUTTO L’ANELLO

PASSIAMO ALLA CASILINA DOVE INVECE IL TRAFFICO INTENSO CAUSA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DISAGI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E IL CIMITERO FLAMINIO NEI DUE SENSI

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO SULLA SP5 ANGUILLARESE DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA VIA DELLA MAINELLA E ANGUILLARA SABAZIA NEI DUE SENSI

CHIUDIAMO CON LA METRO C CHE ATTUALMENTE È SOSPESA TRA LE STAZIONI DI GROTTE CELONI E PANTANO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GRANITI

