Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 30 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO AL MOMENTO NON VENGONO SEGNALATE CRITICITÀ LUNGO TUTTO L’ANELLO
PASSIAMO ALLA CASILINA DOVE INVECE IL TRAFFICO INTENSO CAUSA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DISAGI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E IL CIMITERO FLAMINIO NEI DUE SENSI
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SULLA SP5 ANGUILLARESE DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA VIA DELLA MAINELLA E ANGUILLARA SABAZIA NEI DUE SENSI
CHIUDIAMO CON LA METRO C CHE ATTUALMENTE È SOSPESA TRA LE STAZIONI DI GROTTE CELONI E PANTANO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GRANITI
AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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