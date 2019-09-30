Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 30 SETTEMBRE 2019 ORE 12.20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE È FLUIDA LUNGO TUTTO L’ANELLO
SI RALLENTA SULLA A1 ROMA – NAPOLI IN PROSSIMITÀ DEL CASELLO DI FERENTINO A CAUSA DI UN CANTIERE STRADALE IN DIREZIONE DI ROMA
PASSIAMO ALLA CASILINA DOVE IL TRAFFICO INTENSO CAUSA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DISAGI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E IL CIMITERO FLAMINIO NEI DUE SENSI
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SULLA SP5 ANGUILLARESE DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA VIA DELLA MAINELLA E ANGUILLARA SABAZIA NEI DUE SENSI
CHIUDIAMO CON LA METRO C SULLA QUALE IL SERVIZIO È NUOVAMENTE PUNTUALE DOPO LA RISOLUZIONE DEL GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GRANITI
AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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