Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 12:30

SUL RACCORDO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE È FLUIDA LUNGO TUTTO L’ANELLO

SI RALLENTA SULLA A1 ROMA – NAPOLI IN PROSSIMITÀ DEL CASELLO DI FERENTINO A CAUSA DI UN CANTIERE STRADALE IN DIREZIONE DI ROMA

PASSIAMO ALLA CASILINA DOVE IL TRAFFICO INTENSO CAUSA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DISAGI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E IL CIMITERO FLAMINIO NEI DUE SENSI

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO SULLA SP5 ANGUILLARESE DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA VIA DELLA MAINELLA E ANGUILLARA SABAZIA NEI DUE SENSI

CHIUDIAMO CON LA METRO C SULLA QUALE IL SERVIZIO È NUOVAMENTE PUNTUALE DOPO LA RISOLUZIONE DEL GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GRANITI

