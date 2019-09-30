Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO, TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E IL BIVIO CON LA A1 IN DIREZIONE TERAMO, QUI PER LAVORI IN CORSO;
SEMPRE PER LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA NELLE DUE DIREZIONI.
E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI ATTIVI, A ROMA PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA: SULLA LINEA B IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, CON ULTIMA PARTENZA DEI TRENI ALLE 21; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MB; TERMINE PREVISTO DELLA PRIMA FASE DEI LAVORI IL PROSSIMO 7 DICEMBRE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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