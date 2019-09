Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA A1 ROMA – NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI; INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;

QUALCHE DISAGIO E’ PRESENTE INVECE SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE PER LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E IL BIVIO CON LA A1 IN DIREZIONE TERAMO; SULLA STESSA ROMA TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA;

RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

