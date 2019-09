Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

QUALCHE DISAGIO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DELL’INVESTIMENTO DI UNA PERSONA NELLA STAZIONE DI CASORIA- AFRAGOLA, AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO CON CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI E DEVIAZIONI DI PERCORSO; SERVIZIO RALLENTATO ANCHE NEL NODO DI FIRENZE, QUI PER INDEBITA PRESENZA DI PERSONE SULLA SEDE FERROVIARIA;

E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A24 ROMA-TERAMO PER LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E IL BIVIO CON LA A1 IN DIREZIONE TERAMO;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA;

RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral