Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
ATTENZIONE SULLA A1 FIRENZE – ROMA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIOEN DI FIRENZE, SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE PER LAVORI IN CORSO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E IL BIVIO CON LA A1 IN DIREZIONE TERAMO;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DELL’INVESTIMENTO DI UNA PERSONA NELLA STAZIONE DI CASORIA- AFRAGOLA, IL SERVIZIO E’ FORTEMENTE RALLENTATO CON RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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