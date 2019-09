Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

ATTENZIONE SULLA A1 FIRENZE – ROMA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIOEN DI FIRENZE, SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO;

CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE PER LAVORI IN CORSO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E IL BIVIO CON LA A1 IN DIREZIONE TERAMO;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA;

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DELL’INVESTIMENTO DI UNA PERSONA NELLA STAZIONE DI CASORIA- AFRAGOLA, IL SERVIZIO E’ FORTEMENTE RALLENTATO CON RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral