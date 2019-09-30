Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 FIRENZE – ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE;
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO, TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E IL BIVIO CON LA A1 IN DIREZIONE TERAMO, QUI PER LAVORI IN CORSO;
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE UN CAMION IN PANNE ALL’ALTEZZA DELLA COMPLANARE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE IN DIREZIONE DI VITERBO;RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE, E CODE TRA L’USCITA PER LA SALARIA E LA STESSA CASSIA;
RESTIAMO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E CASILINA; I MAGGIORI DISAGI SI HANNO IN ESTERNA, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DELL’INVESTIMENTO DI UNA PERSONA NELLA STAZIONE DI CASORIA- AFRAGOLA, IL SERVIZIO E’ FORTEMENTE RALLENTATO CON RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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