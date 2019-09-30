Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A24 ROMA-TERAMO, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E IL BIVIO CON LA A1 IN DIREZIONE TERAMO;
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE UN CAMION IN PANNE ALL’ALTEZZA DELLA COMPLANARE IN USCITA DAL RACCORDO STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE IN DIREZIONE DI VITERBO; RIPERCUSSIONI SULLO STESSO RACCORDO, CON CODE TRA L’USCITA PER LA SALARIA E LA CASSIA;
PROSEGUENDO SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E CASILINA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOROFO COLOMBO, A PARTIRE DA VIA DI MEZZOCAMMINO FINO AD ACILIA VERSO OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral