Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DELL’INVESTIMENTO DI UNA PERSONA AVVENUTO NEL POMERIGGIO PRESSO LA STAZIONE DI CASORIA – AFRAGOLA, IL SERVIZIO RESTA FORTEMENTE RALLENTATO CON RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
E VENIAMO AGLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA: SULLA A24 ROMA-TERAMO, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E IL BIVIO CON LA A1 IN DIREZIONE TERAMO;
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE UN CAMION IN PANNE ALL’ALTEZZA DELLA COMPLANARE IN USCITA DAL RACCORDO STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE IN DIREZIONE DI VITERBO; RIPERCUSSIONI SULLO STESSO RACCORDO, CON CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER SETTEBAGNI;
PROSEGUENDO SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E CASILINA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST E IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral