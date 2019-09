Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA CASSIA VEIENTANA E’ STATO RIMOSSO IL CAMION IN PANNE ALL’ALTEZZA DELLA COMPLANARE IN USCITA DAL RACCORDO IN DIREZIONE DI VITERBO, IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA SUL TRATTO INTERESSATO;

QUALCHE DISAGIO SIS EGNALA ANCORA, INVECE, SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO RESTANO INCOLONNAMENTI TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E IL BIVIO CON LA A1 IN DIREZIONE TERAMO;

STESSA SITUAZIONE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral