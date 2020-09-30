Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2020 ORE 7.20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA GRA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
CI SPOSTIAMO ORA SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E LA ROMA FIUMICINO;
SULLA PONTINA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR DEI CENCI E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SI VIAGGIA INCOLONNATI PER TRAFFICO IN ENTRATA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE;
SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI;
IN CHIUSURA UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA FL4 ROMA TERMINI-VELLETRI IL TRAFFICO È SOSPESO PER UN GUASTO A UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA MARINO E ALBANO LAZIALE.
RICHIESTO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER CONSENTIRE LA REGOLARE RIPRESA DEL TRAFFICO FERROVIARIO.
DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral