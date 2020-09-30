Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2020 ore 19:45

di - 30 Settembre 2020 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2020 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E APPIA
    MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
    CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
    CODE A TRATTI SULLA CASSIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
    INFINE SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO LAZIALE

    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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