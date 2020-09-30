Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2020 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E APPIA
MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
CODE A TRATTI SULLA CASSIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
INFINE SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO LAZIALE
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral