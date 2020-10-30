Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 30 OTTOBRE 2020 ORE 12:20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZE ROMA
RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ATTIGLIANO E ORTE
A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SI SEGNALANO ANCORA 6 KM DI CODA IN SMALTIMENTO PER CHI PROCEDE VERSO ROMA ATTIVA SOLO UNA CORSIA DI MARCIA
E CODE RESIDUE ANCHE PER CHI PROCEDE VERSO FIRENZE
SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULLA VIA BOCCEA ALTEZZA INCROCIO CON VIA MORSASCO NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO SULLA VIA CASSIA SEMPRE CODE
TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO
MENTRE SULLA FLAMINIA PER LAVORI CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA CASTELNUOVO DI PORTO
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
RICORDIAMO CHE SULLA METRO B PER LAVORI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STAZIONE CASTRO PRETORIO
E SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA VITERBO
NEL SERVIZIO METROPOLITANO
CANCELLATE ALCUNE CORSE
PER TUTTE LE VARIAZIONI O AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE COLLEGATEVI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
O SUI NOSTRI CANALI SOCIAL TWITTER O FACEBOOK
CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO.
COMBATTIAMO IL COVID 19, AGIAMO RESPONSABILMENTE.
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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