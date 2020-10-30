Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2020 ore 12:30

di - 30 Ottobre 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 30 OTTOBRE 2020 ORE 12:20 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZE ROMA
    RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ATTIGLIANO E ORTE
    A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    SI SEGNALANO ANCORA 6 KM DI CODA IN SMALTIMENTO PER CHI PROCEDE VERSO ROMA ATTIVA SOLO UNA CORSIA DI MARCIA
    E CODE RESIDUE ANCHE PER CHI PROCEDE VERSO FIRENZE
    SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULLA VIA BOCCEA ALTEZZA INCROCIO CON VIA MORSASCO NELLE DUE DIREZIONI
    PASSIAMO SULLA VIA CASSIA SEMPRE CODE
    TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO
    MENTRE SULLA FLAMINIA PER LAVORI CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA CASTELNUOVO DI PORTO
    PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    RICORDIAMO CHE SULLA METRO B PER LAVORI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STAZIONE CASTRO PRETORIO
    E SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA VITERBO
    NEL SERVIZIO METROPOLITANO
    CANCELLATE ALCUNE CORSE
    PER TUTTE LE VARIAZIONI O AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE COLLEGATEVI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    O SUI NOSTRI CANALI SOCIAL TWITTER O FACEBOOK
    CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO.
    COMBATTIAMO IL COVID 19, AGIAMO RESPONSABILMENTE.
    DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO
    AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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