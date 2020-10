Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 30 OTTOBRE 2020 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 FIRENZE ROMA, PER LAVORI, CI SONO 7 KM DI CODA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE DI ROMA. AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA. A CHI È DIRETTO VERSO LA CAPITALE, SI CONSIGLIA DI USCIRE A ORVIETO, PERCORRERE LA PROVINCIALE 71 VERSO MONTEFIASCONE, PROSEGUIRE PER VITERBO E POI RIENTRARE ALLA STAZIONE DI ORTE.

RESTIAMO SULLA A1, IN QUESTO CASO NEL TRATTO ROMA NAPOLI, PER SEGNALARE CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO VERSO ROMA A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE IN GALLERIA APPIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA LAURENTINA.

DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI

DALLE 22:00 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA RESTERÀ CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 24 ALLE ORE 5. INVITIAMO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO.

PER OGGI È TUTTO DA ARIANNA CAROCCI, APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA

Servizio fornito da Astral