Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2021 ore 10:30

SULLA A1 ROMA-NAPOLI A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE ROMA, UN INVITO ALLA PRUDENZA, QUINDI, PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; SEMPRE SULLA A1 MA IN DIREZIONE OPPOSTA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER ROMA SUD E VALMONTONE, QUI PER L’ESODO DEL PONTE DI OGNISSANTI; PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CODE ANCHE SUL TRATTO FIRENZE-ROMA, TRA FIANO ROMANO E PONZANO IN DIREZIONE FIRENZE;

E CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE E’ CHIUSA AL TRANSITO NEI DUE SENSI VIA DI LUNGHEZZINA, NEI PRESSI DEL CASELLO DI ROMA-EST;

RESTANDO A ROMA, SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: NEL DETTAGLIO ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E IL BIVIO PER ROMA NORD, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA;

