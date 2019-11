Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 UMBERTO VERINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

SULLA A1 ROMA – NAPOLI SEGNALATI BANCHI DI NEBBIA E VISIBILITÀ RIDOTTA TRA ANAGNI E VALMONTONE

RAMMENTIAMO CHE OGGI E DOMANI A LATINA È IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZONE PODISTICA. PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

CHIUDIAMO CON LA METRO A: RESTANO AL MOMENTO CHIUSE LA STAZIONI BALDO DEGLI UBALDI E BARBERINI MENTRE SULLA METRO B DALLE 21:00 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA VIENE SOSTITUITA DA BUS NAVETTA

DA UMBERTO VERINI È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral