Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 08:20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN INTERNA TRA LA NOMENTANA E CASAL MONASTERO
SULLA A1 ROMA – NAPOLI SEGNALATI BANCHI DI NEBBIA E VISIBILITÀ RIDOTTA A 70 METRI TRA ANAGNI E VALMONTONE
RAMMENTIAMO CHE OGGI E DOMANI A LATINA È IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZONE PODISTICA. PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CON DIFFERENTI MODALITÀ
CHIUDIAMO CON LA METRO A: RESTANO AL MOMENTO CHIUSE LA STAZIONI BALDO DEGLI UBALDI E BARBERINI MENTRE SULLA METRO B DALLE 21:00 LA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA È SOSPESA E VIENE SOSTITUITA DA BUS NAVETTA
DA UMBERTO VERINI È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.
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