Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 09:20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA TIBURTINA CODE TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI
SULLA CASILINA QUALCHE DISAGIO TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: DA OGGI E FINO A LUNEDI A CAUSA DI LAVORI PROGRAMMATI LE LINEE TRAM 2 3 E 19 SUBISCONO LIMITAZIONI SULLE LINEE E VENGONO SOSTITUITE DA BUS
RAMMENTIAMO CHE SULLA METRO A RESTANO AL MOMENTO CHIUSE LA STAZIONI BALDO DEGLI UBALDI E BARBERINI MENTRE SULLA METRO B DALLE 21:00 LA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA È SOSPESA E VIENE SOSTITUITA DA BUS NAVETTA
DA UMBERTO VERINI È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.
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