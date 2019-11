Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 UMBERTO VERINI

SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE FINO A SPINACETO IN USCITA DALLA CAPITALE

SULLA CASILINA QUALCHE DISAGIO TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI

DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI ROMA

RALLENTAMENTIO ANCHE SULLA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: DA OGGI E FINO A LUNEDI A CAUSA DI LAVORI PROGRAMMATI LE LINEE TRAM 2 3 E 19 SUBISCONO LIMITAZIONI SULLE LINEE E VENGONO SOSTITUITE DA BUS

RAMMENTIAMO CHE SULLA METRO A RESTANO AL MOMENTO CHIUSE LA STAZIONI BALDO DEGLI UBALDI E BARBERINI MENTRE SULLA METRO B DALLE 21:00 LA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA È SOSPESA E VIENE SOSTITUITA DA BUS NAVETTA

