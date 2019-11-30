Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA IN ESTERNA
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE FINO A CASTEL DI DECIMA IN USCITA DA ROMA
PERMANGO LE CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVELLE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA QUALCHE DISAGIO TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NUOVAMENTE NEI DUE SENSI
SULLA STRADA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO SONO ATTIVI I MEZZI INVERNALI TRA IL KM 6 ED IL 21, PRESTARE ATTENZIONE
RAMMENTIAMO INFINE CHE SULLA METRO A RESTANO AL MOMENTO CHIUSE LA STAZIONI BALDO DEGLI UBALDI E BARBERINI MENTRE SULLA METRO B DALLE 21:00 LA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA È SOSPESA E VIENE SOSTITUITA DA BUS NAVETTA
DA UMBERTO VERINI È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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