Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA FLAMINIA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO TRA LA STRADA PROVINCIALE 10 SACROFANO CASSIA E QUARTICCIOLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE FINO A CASTEL DI DECIMA IN USCITA DA ROMA INVECE VERSO LA CAPITALE UN MEZZO PESANTE IN PANNE CAUSA CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA DELLA CASTAGNETTA
SULLA REGIONALE NETTUNENSE PER LAVORI DI PULIZIA DELLE CUNETTE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LA STAZIONE DI PADIGLIONE E VIA DEL COMMERCIO
PERMANGO LE CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVELLE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA INCOLONNAMENTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA STRADA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO SONO ATTIVI I MEZZI INVERNALI TRA IL KM 6 ED IL 21, PRESTARE ATTENZIONE
RAMMENTIAMO INFINE CHE SULLA METRO A RESTANO AL MOMENTO CHIUSE LA STAZIONI BALDO DEGLI UBALDI E BARBERINI MENTRE SULLA METRO B DALLE 21:00 LA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA È SOSPESA E VIENE SOSTITUITA DA BUS NAVETTA
DA UMBERTO VERINI È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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