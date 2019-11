Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 13:20 UMBERTO VERINI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA ED APPIA

CONTINUIAMO CON FLAMINIA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA MALBORGHETTO E QUARTICCIOLO NEI DUE SENSI

SI VIAGGIA INCOLONNATI DI NUOVO PER UN INCIDENTE SULLA PONTINA DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA

SULLA REGIONALE NETTUNENSE PER LAVORI DI PULIZIA DELLE CUNETTE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LA PONTINA E LA STAZIONE DI PADIGLIONE

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI

DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI

SULLA STRADA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO SONO ATTIVI I MEZZI INVERNALI TRA IL KM 6 ED IL 21, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE

RAMMENTIAMO INFINE CHE SULLA METRO A RESTANO AL MOMENTO CHIUSE LA STAZIONI BALDO DEGLI UBALDI E BARBERINI MENTRE SULLA METRO B DALLE 21:00 LA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA È SOSPESA E VIENE SOSTITUITA DA BUS NAVETTA

