Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 13:20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA ED APPIA
CONTINUIAMO CON FLAMINIA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA MALBORGHETTO E QUARTICCIOLO NEI DUE SENSI
SI VIAGGIA INCOLONNATI DI NUOVO PER UN INCIDENTE SULLA PONTINA DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
SULLA REGIONALE NETTUNENSE PER LAVORI DI PULIZIA DELLE CUNETTE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LA PONTINA E LA STAZIONE DI PADIGLIONE
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA STRADA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO SONO ATTIVI I MEZZI INVERNALI TRA IL KM 6 ED IL 21, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE
RAMMENTIAMO INFINE CHE SULLA METRO A RESTANO AL MOMENTO CHIUSE LA STAZIONI BALDO DEGLI UBALDI E BARBERINI MENTRE SULLA METRO B DALLE 21:00 LA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA È SOSPESA E VIENE SOSTITUITA DA BUS NAVETTA
DA UMBERTO VERINI È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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