Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 30 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
CODE ANCHE SULLA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI CODE PER LAVORI TRA POMEZIA E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA, SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE SULLA NETTUNENSE DA VIA DELLE CINQUE MIGLIA A VIA GENIO CIVILE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI ALTEZZA GIUSINIANA E PIU AVANTI TRA LA STORTA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI
A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA VIA DEL MARE DA DRAGONA A VIA DI CASTEL FUSANO IN DIREZIONE OSTIA
SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI DA SANTA MARIA DELLE MOLE A D ALBANO LAZIALE DEI DUE SENSI DI MARCIA
RICORDIAMO INFINE CHE SULLA SP 10 TURISTICA DEL TERMINILLO SONO ATTIVI I MEZZI INVERNALI TRA IL KM 6 ED IL 21, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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