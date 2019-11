Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 30 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

CODE ANCHE SULLA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI CODE PER LAVORI TRA POMEZIA E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA, SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE SULLA NETTUNENSE DA VIA DELLE CINQUE MIGLIA A VIA GENIO CIVILE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI ALTEZZA GIUSINIANA E PIU AVANTI TRA LA STORTA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI

A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA VIA DEL MARE DA DRAGONA A VIA DI CASTEL FUSANO IN DIREZIONE OSTIA

SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI DA SANTA MARIA DELLE MOLE A D ALBANO LAZIALE DEI DUE SENSI DI MARCIA

RICORDIAMO INFINE CHE SULLA SP 10 TURISTICA DEL TERMINILLO SONO ATTIVI I MEZZI INVERNALI TRA IL KM 6 ED IL 21, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral