Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 30 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E LA CASILINA
SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIERA ROMA EST E IL NODO A1/A24 IN DIREZIONE TERAMO
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI CODE PER LAVORI TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA LA GIUSINIANA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI
A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA VIA DEL MARE TRA DRAGONA E VIA DI CASTEL FUSANO IN DIREZIONE OSTIA
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO VA VIA GUIDO CALZA A PIAZZA UMBERTO NOBILE IN DIREZIONE OSTIA
SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI DA FRATTOCCHIE A FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI
RICORDIAMO INFINE CHE SULLA SP 10 TURISTICA DEL TERMINILLO SONO ATTIVI I MEZZI INVERNALI TRA IL KM 6 ED IL 21, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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