Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 30 NOVEMBRE 2019 ORE 17:20 FEDERICO DI LERNIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI DA LAURENTINA ALLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DA TIBURTINA AD APPIA DA ARDEATINA A LAURENTINA PER INCIDENTE

SULLA A24 ROMA-TERAMO PROSEGUONO LE CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIERA ROMA EST E IL NODO A1/A24 IN DIREZIONE TERAMO

ANCORA PRESENTI LE CODE SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA

SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA DA GIARDINETTI A FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA LA GIUSINIANA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI

A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA VIA DEL MARE TRA DRAGONA E VIA DI CASTEL FUSANO IN DIREZIONE OSTIA

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA GUIDO CALZA A PIAZZA UMBERTO NOBILE IN DIREZIONE OSTIA

SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI DA FRATTOCCHIE A FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI

RICORDIAMO INFINE CHE SULLA SP 10 TURISTICA DEL TERMINILLO SONO ATTIVI I MEZZI INVERNALI TRA IL KM 6 ED IL 21, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

