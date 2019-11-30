Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 30 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
PARTIAMO DAL RACCORD ANULARE DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E PRENESTINA
NELLA DIREZIOEN OPPOSTA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E VIALE TOGLIATTI, VERSO LA TANGENZIALE EST
CODE A TRATTI INTERESSANO
LA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTECAMMINI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
LA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA, IN DIREZIOEN LATINA
LA VIA DEL MARE, TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI, VERSO IL RACCORDO
POI CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E VIA DI CHIARALUCE, IN DIREZONE OSTIA
IN CHIUSURA GLI EVENTI
TORNA DOMENICA 1° DICEMBRE NELLA CAPITALE
L’APPUNTAMENTO CON VIA LIBERA
STOP ALLE AUTO
E SPAZIO A PEDONI E CICLISTI IN NOME DELLA SOSTENIBILITÀ E DI UN DIVERSO USO DELLO SPAZIO URBANO
DALLE 10 ALLE 18 UN ANELLO STRADALE DICIRCA 8 KM RIMARRÀ INTERAMENTE O PARZIALMENTE CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI
TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA LUNGO IL PERCORSO
TRA LE STRADE INTERESSATE ANCHE VIA COLA DI RIENZO, VIA DEL CORSO E VIA DEI FORI IMPERIALI
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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