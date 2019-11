Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 30 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

PARTIAMO DAL RACCORD ANULARE DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E PRENESTINA

NELLA DIREZIOEN OPPOSTA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E VIALE TOGLIATTI, VERSO LA TANGENZIALE EST

CODE A TRATTI INTERESSANO

LA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTECAMMINI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

LA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA, IN DIREZIOEN LATINA

LA VIA DEL MARE, TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI, VERSO IL RACCORDO

POI CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E VIA DI CHIARALUCE, IN DIREZONE OSTIA

IN CHIUSURA GLI EVENTI

TORNA DOMENICA 1° DICEMBRE NELLA CAPITALE

L’APPUNTAMENTO CON VIA LIBERA

STOP ALLE AUTO

E SPAZIO A PEDONI E CICLISTI IN NOME DELLA SOSTENIBILITÀ E DI UN DIVERSO USO DELLO SPAZIO URBANO

DALLE 10 ALLE 18 UN ANELLO STRADALE DICIRCA 8 KM RIMARRÀ INTERAMENTE O PARZIALMENTE CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI

TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA LUNGO IL PERCORSO

TRA LE STRADE INTERESSATE ANCHE VIA COLA DI RIENZO, VIA DEL CORSO E VIA DEI FORI IMPERIALI

DA GINA PANDOLFO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

