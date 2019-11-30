Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 30 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CODE TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA
SEMPRE IN ESTERNA PER UN ALTRO INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA
MENTRE, IN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFCO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA TIBURTINA CODE ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E TIVOLI TERME, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO IN LOCALITA’ TOR LUPARA NELEL DUE DIREZIONI
SU VIA CASSIA ALTRI RALLENTMENTI TRA LA GIUSTINAIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE
IN CHIUSURA GLI EVENTI
TORNA DOMENICA 1° DICEMBRE NELLA CAPITALE
L’APPUNTAMENTO CON VIA LIBERA
STOP ALLE AUTO
E SPAZIO A PEDONI E CICLISTI IN NOME DELLA SOSTENIBILITÀ E DI UN DIVERSO USO DELLO SPAZIO URBANO
DALLE 10 ALLE 18 UN ANELLO STRADALE DICIRCA 8 KM RIMARRÀ INTERAMENTE O PARZIALMENTE CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI
TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA LUNGO IL PERCORSO
TRA LE STRADE INTERESSATE ANCHE VIA COLA DI RIENZO, VIA DEL CORSO E VIA DEI FORI IMPERIALI
ERA L’ULTIMA NOTIZIA PER OGGI E TUTTO
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