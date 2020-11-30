Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 29 NOVEMBRE 2020 ORE 19.20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONASERA E BEN TROVATI L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
CHIUSA PER INCIDENTE VIA ANGUILLARESE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI ANGUILLARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RIAPERTA SULLA METRO A LA STAZIONE OTTAVIANO, TERMINATI INFATTI I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI
CHIUSA INVECE SULLA METRO B LA STAZIONE DI POLICLINICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE SCALE MOBILI, PER RIDURE IL DISAGIO E STATA ATTIVATA LA LINE BUS NAVETTA MB20 SULLA TRATTA TERMINI TIBURTINA
CHIUSA PER LAVORI VIA NOMENTANA TRA VIA PALOMBARESE E COLLEVERDE IN DIREZIONE DI TOR LUPARA, COME PERCORSO ALTERNATIVO SI CONSIGLIANO VIA PALOMBARESO O VIA RINALDO D’AQUINO.
RICORDIAMO CHE RIMANE CHIUSA ANCHE VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO PER FUGA DI GAS TRA VIA MONTGOLFIER E VIA MARCHETTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RIAPERTURA PREVISTA PER IL 21 DICEMBRE
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.
DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMOBILITA PER OGGI È TUTTO, A DOMANI CON NUOVI AGGIORNAMENTI, VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA
Servizio fornito da Astral