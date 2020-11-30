Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 30 NOVEMBRE 2020 ORE 19:35 GIUSEPPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA PROBOEMI SUL RACCAORDO, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE, TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE, TUTTAVIA UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO SEMPRE IN ESTERNA, CODE
TRA A24 ROMA-TERAMO E TIBURTINA.
E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO VIA DELLA SCAFA TRA VIA MONGOLFIER E VIA MARCHETTI, LA STRADA ERA CHIUSA DA DIVERSI GIORNI PER LA FUORIUSCITA DI GAS. RESTA TUTTAVIA L’INTERDIZIONE AL TRAFFICO PER I MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE.
TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLE LINE FL6 ROMA CASSINO E FL4 ROMA-ALBANOLO-FRASCATI E VELLETRI PER INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO.
RITARDI DI 20 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER ORA È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITÀ
Servizio fornito da Astral