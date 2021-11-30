Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2021 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 30 NOVEMBRE 2021 ORE 18:35 FEDERICO ASCANI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
Sull’A1 Roma Firenze code per lavori tra Fabro e Orvieto direzione Roma
SULL’A1 ROMA NAPOLI INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO DIREZIONE OMA PRESTARE ATTENZIONE
SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE TRA TANGENZIALE E RACCORDO DIREZIONE TERAMO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA LABARO E L’A24 ROMA TERAMO
SULLA PONTINA CODE TRA CASALAZZARA E APRILIA DIEZIONE LATINA
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SULLA CASSIA CODE TRA A STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral