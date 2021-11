Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2021 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 30 NOVEMBRE 2021 ORE 18:35 FEDERICO ASCANI

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

Sull’A1 Roma Firenze code per lavori tra Fabro e Orvieto direzione Roma

SULL’A1 ROMA NAPOLI INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO DIREZIONE OMA PRESTARE ATTENZIONE

SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE TRA TANGENZIALE E RACCORDO DIREZIONE TERAMO

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA LABARO E L’A24 ROMA TERAMO

SULLA PONTINA CODE TRA CASALAZZARA E APRILIA DIEZIONE LATINA

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

SULLA CASSIA CODE TRA A STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA FEDERICO ASCANI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral