Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 07:30

TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA REGIONE.

NON CI SONO AL MOMENTO DISAGI ANCHE ALL’INTERNO DEI GRANDI CENTRI URBANI.

RACCOMANDIAMO MASSIMA PRUDENZA PER BANCHI DI NEBBIA SU ALCUNI TRATTI AUTOSTRADALI; IN PARTICOLARE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE, SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA A24 ROMA TERAMO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E VIALE TOGLIATTI.

PER I CANTIERI APERTI E’ PREVISTA PER LA GIORNATA DEL 31 DICEMBRE LA CONCLUSIONE DEI LAVORI SULLA VIA FLAMINIA, DOVE TRA IL KM 7+000 ED IL KM 11+500 E’ PRESENTE UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. ATTENZIONE QUINDI ALLE INDICAZIONI SUL POSTO.

A RIETI ALLE ORE 16,30 ALLO STADIO SCOPIGNO 20ESIMA GIORNATA DELLA LEGA PRO CALCISTICA. LA SQUADRA LOCALE AFFRONTERA’ IL MATERA. DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO PER L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI.

