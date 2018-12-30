Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 08:30
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VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della regione lazio
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
RACCOMANDIAMO MASSIMA PRUDENZA PER BANCHI DI NEBBIA SU ALCUNI TRATTI AUTOSTRADALI; IN PARTICOLARE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE,
SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA A24 ROMA TERAMO
E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TOGLIATTI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE è SOSPESO PER UN INTERVENTO TECNICO TRA PONTE CASILINO E TERMINI, ATTIVI BUS 50 E 105
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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