Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 09:30

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

RACCOMANDIAMO MASSIMA PRUDENZA PER BANCHI DI NEBBIA SU ALCUNI TRATTI AUTOSTRADALI; IN PARTICOLARE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE,

SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA A24 ROMA TERAMO

E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TOGLIATTI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE è SOSPESO PER UN INTERVENTO TECNICO TRA PONTE CASILINO E TERMINI, ATTIVI BUS 50 E 105

