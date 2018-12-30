Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della regione lazio
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA EFONTE NUOVA NELLE DUE DIREZIONI
A CERVETERI ATTIVI DIVIETODI TRANSITO E SOSTA IN VIA RICCI E VIA GRANARONE IN FASCIA ORARIA 14 – 21.00 PER LO SVOGLIMENTO DELLA MANIFNESTAZIONE “PRESEPE VIVENTE”
A SAN FELICE CIRCEO AL VIA LA MANIFESTAZIONE NATALZIA BABBO RUN, ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 9 ALLE ORE 13 DA PIAZZALE SAN FRANCESCO D’ASSISI A VIA AFRICA ORIENTALE
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE è SOSPESO PER UN INTERVENTO TECNICO TRA PONTE CASILINO E TERMINI, ATTIVI BUS 50 E 105
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral