Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 12:30

VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA

SULLA A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE

IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA EFONTE NUOVA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

A CERVETERI ATTIVI DIVIETODI TRANSITO E SOSTA IN VIA RICCI E VIA GRANARONE IN FASCIA ORARIA 14 – 21.00 PER LO SVOGLIMENTO DELLA MANIFNESTAZIONE “PRESEPE VIVENTE”

A SAN FELICE CIRCEO AL VIA LA MANIFESTAZIONE NATALZIA BABBO RUN, ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 9 ALLE ORE 13 DA PIAZZALE SAN FRANCESCO D’ASSISI A VIA AFRICA ORIENTALE

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE è SOSPESO PER UN INTERVENTO TECNICO TRA PONTE CASILINO E TERMINI, ATTIVI BUS 50 E 105

