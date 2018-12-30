Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 13:30
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VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della regione lazio
SULLA A1 FIRENZE ROMA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FIANO ROMANO E ORTE SCALO IN DIREZIONE FIRENZE
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA EFONTE NUOVA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
A CERVETERI ATTIVI DIVIETODI TRANSITO E SOSTA IN VIA RICCI E VIA GRANARONE IN FASCIA ORARIA 14 – 21.00 PER LO SVOGLIMENTO DELLA MANIFNESTAZIONE “PRESEPE VIVENTE”
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RIATTIVATO IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE IN PRECEDENZA SOSPESO PER UN INTERVENTO TECNICO TRA PONTE CASILINO E TERMINI,
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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