Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 16:30

TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA REGIONE.

NON CI SONO AL MOMENTO DISAGI ANCHE ALL’INTERNO DEI GRANDI CENTRI URBANI AD ECCEZIONE

DEL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA L’A24 ROMA-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE IN CARREGGIATA ESTERNA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

A ROMA NELLA NOTTE DI CAPODANNO LE METROPOLITANE, RESTANNO APERTE SINO ALLE 3,30 DI NOTTE. IL PROLUNGAMENTO ORARIO È PREVISTO ANCHE PER LE FERROVIE REGIONALI, DELLA ROMA-LIDO, DELLA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO E LA TRATTA URBANA FLAMINIO-MONTEBELLO, MENTRE LA TERMINI-CENTOCELLE TERMINERÀ LE CORSE ALLE 21; AL TERMINE DEL SERVIZIO METROFERROVIARIO, CIRCOLERANNO SINO ALLE 8 LE LINEE BUS NOTTURNE CHE SEGUONO I PERCORSI DI METRO E FERROVIE.

infine ricordiamo che a roma oggi attivato il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Dalle 7,30 alle 20,30 non potranno circolare ciclomotori e motoveicoli Euro 0-1; divieto di circolazione anche per le auto a benzina e diesel Euro 0-1-2.

