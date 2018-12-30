Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 GIANMARCO TULLI
BUONa sera E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della regione lazio
TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA REGIONE, AD ECCEZIONE
DELLA VIA APPIA DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
A ROMA NELLA NOTTE DI CAPODANNO LE METROPOLITANE, RESTANNO APERTE SINO ALLE 3,30 DI NOTTE.
IL PROLUNGAMENTO ORARIO È PREVISTO ANCHE PER LE FERROVIE REGIONALI, DELLA ROMA-LIDO, DELLA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO E LA TRATTA URBANA FLAMINIO-MONTEBELLO, MENTRE LA TERMINI-CENTOCELLE TERMINERÀ LE CORSE ALLE 21; AL TERMINE DEL SERVIZIO METROFERROVIARIO, CIRCOLERANNO SINO ALLE 8 LE LINEE BUS NOTTURNE CHE SEGUONO I PERCORSI DI METRO E FERROVIE.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral