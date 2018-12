Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 19:00

VIABILITA’ DEL 30 DICEMBRE 2018 ORE 18.50 GIANMARCO TULLI

BUONa sera E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della regione lazio

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA GRANITI E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI.

PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

infine ricordiamo che a roma oggi attivato il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Dalle 7,30 alle 20,30 non potranno circolare ciclomotori e motoveicoli Euro 0-1; divieto di circolazione anche per le auto a benzina e diesel Euro 0-1-2.

RESTANDO NELLA CAPITALE IN VISTA DELLA GARA PODISTICA “WE RUN ROME” CHE SI SVOLGERA’ DOMANI A PARTIRE DALLE ORE 14.00. PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI IN ZONA CENTRO STORICO TRA L’AVENTINO E PIAZZA DI SPAGNA.

DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO

Servizio fornito da Astral