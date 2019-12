Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA LA COLOMBO E LA ROMA-FIUMICINO

A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 E LA SP4 SETTEVENE PALO TRA VIA SI SAN PAOLO E VIA DOGANALE

ANCORA CHIUSA, PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA.

TRASPORTO PUBBLICO

A PARTIRE DA OGGI, LA STAZIONE CORNELIA DELLA METRO A RESTERÀ CHIUSA PER REVISIONE VENTENNALE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI. PREVISTO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS NAVETTA TRA CORNELIA E VALLE AURELIA.

