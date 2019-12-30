Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA LA COLOMBO E LA ROMA-FIUMICINO
A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 E LA SP4 SETTEVENE PALO TRA VIA SI SAN PAOLO E VIA DOGANALE
ANCORA CHIUSA, PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA.
TRASPORTO PUBBLICO
A PARTIRE DA OGGI, LA STAZIONE CORNELIA DELLA METRO A RESTERÀ CHIUSA PER REVISIONE VENTENNALE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI. PREVISTO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS NAVETTA TRA CORNELIA E VALLE AURELIA.
DA WILLIAMS TALARICO E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral