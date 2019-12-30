Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA CI SONO CODE A PARTIRE DALLA LAURENTINA.
PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO VERS O VITERBO; RIPERCUSSIONI ANCHE IN VIA DI SANTA CORNELIA INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DE CEVERI E OLMETTI NELLE DUE DIREZIONI.
A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750.
PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, RIMANE CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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