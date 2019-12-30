Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E TIBURTINA E ANCORA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
SULLA FLAMINIA SI RALLENTA DA VIA DI GROTTAROSSA AL RACCORDO IN USCITA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI ALBANO E VELLETRI, E SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RESTANDO IN ZONA CODE IN VIA DI SANTA CORNELIA TRA CASTEL DE CEVERI E OLMETTI SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
A CAUSA ELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750.
PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, RIMANE CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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