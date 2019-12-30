Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 30 DICEMBRE 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’ARDEATINA CODE PER INCIDENTE TRA FALCOGNANA E DIVINO AMORE NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL RESTO LA CIRCOLAIZONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750.
PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, RIMANE CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL4 ROMA VELLETRI I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI, CANCELLAZIONI O VARIAZIONI DI PERCORSO PER UN INCONVENENTE TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA CECCHINA E LANUVIO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’TUTTO, A PIU’ TARDI
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