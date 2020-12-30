Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 30 DICEMBRE 2020 ORE 15.20 UMBERTO VERINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NUMEROSI GLI INCIDENTI CHE COMPLICANO LA VIABILITÀ SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA REGIONE
INIZIAMO DAL GRA SUL QUALE AL MOMENTO SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
E CI SOSTIAMO SULLA ROMA – FIUMICINO SULLA QUALE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA NUOVAMENTE UN INCIDENTE PROVOCA DISAGI
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PALOMBARESE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI MARCO SIMONE
STESSA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST NEL TRATTO COMRPESO RA LE USCITE SALARIA E NOMENTANA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
PASSIAMO AI MEZZI PUBBLICI: LA FERMATA EUR PALAPSORT SULLA LINEA B DELLA METRO È AL MOMENTO CHIUSA IN DIREZIONE LAURENTINA CAUSA GUASTO TECNICO
ED È AL MOMENTO SOSPESA LA TRATTA CIAMPINO – PAVONA SULLA LINEA FL4 ROMA – VELLETRI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. ATTIVI BUS NAVETTA SOSTITUTIVI
CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO, COMBATTIAMO IL COVID-19, AGIAMO RESPONSABILMENTE
DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral