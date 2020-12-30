Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 30 DICEMBRE 2020 ORE 18.35 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON LA A91 ROMA FIUMICINO SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA COLOMBO E LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DEL GRA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SONO SEGNALATE CODE TRA VIALE DELLA SERENISSIMA E IL GRA IN USCITA DALLA CAPITALE
DISAGI SULLA CASSIA SULLA QUALE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI QUESTA VOLTA NELLE DUE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E LA BORGHESIANA
DISAGI E CODE NEI DUE SENSI ANCHE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA CAMPOBELLO E VIA MATTEOTTI, SIAMO NEL COMUNE DI POMEZIA
CODE A TRATTI ANCHE SU VIA DELLA SELCE NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO CON LA 155 E VIA GENAZZANO IN DIREZIONE VALMONTONE
CI SPOSTIAMO SUI MEZZI PUBBLICI,
È AL MOMENTO CHIUSA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO LA FERMATA DELLA METRO B EUR PALASPORT IN DIREZIONE LAURENTINA
DISAGI ANCHE SULLA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO, SULLA QUALE A CAUSA DELLE CATTIVE CONDIZIONI METEO I CONVOGLI ACCUMULANO RITARDI DI 30 MINUTI
CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO, COMBATTIAMO IL COVID-19, AGIAMO RESPONSABILMENTE
DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral