Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 30 DICEMBRE 2020 ORE 20.20 UMBERTO VERINI

NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

RAMMENTIAMO CHE OGGI IN FASCIA 22:00 – 06:00 DEL MATTINO A CAUSA DI INTERVENTI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, VIENE CHIUSO IL TRATTO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII COMPRESO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SALARIA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

E SONO NUMEROSE AL MOMENTO LE STRADE INTERESSATE DA PRECIPITAZIONI NEVOSE CON LA PRESENZA DI MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA LA SP 30 FILETTINO, LA SP128 DI CAMPO STAFFI, LA 411 DIR DI CAMPO CATINO E LA 509 DI FORCA D’ACERO, RACCOMANDIAMO MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA

CI SPOSTIAMO SUI MEZZI PUBBLICI,

È AL MOMENTO CHIUSA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO LA FERMATA DELLA METRO B EUR PALASPORT IN DIREZIONE LAURENTINA

CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO, COMBATTIAMO IL COVID-19, AGIAMO RESPONSABILMENTE.

DA DOMANI E FINO AL 6 GENNAIO 2020, CON LA SOLA ECCEZIONE DI LUNEDI’ 4 GENNAIO L’ITALIA È NUOVAMENTE ZONA ROSSA. TUTTI I DETTAGLI SUGLI SPOSTAMENTI CONSENTITI SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Servizio fornito da Astral