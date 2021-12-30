Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2021 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 30 DICEMBRE 2021 ORE 18:05 VALERIA VERNINI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E FIORENTINI DIREZIONE TANGENZIALE EST, COINVOLTE DUE AUTO E A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA PORTONACCIOE TANGENZIALE EST SEMPRE IN DIREZIONE ROMA
MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E TOGLIATTI DIREZIONE RACCORDO
SU VIA SALARIA CODE PER LAVORI TRA VIA DEI PRATI FISCALI E AEROPORTO DELL’URBE IN USCITA DA ROMA , SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA
SU VIA NETTUNENSE, CODE A TRATTI TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA CON CODE SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANAE FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA ROMA VITERBO PER DANNEGGIAMENTI A UN PASSAGGIO A LIVELLO E ALLA LINEA ELETTRICA CAUSATI DA UN AUTOMEZZO A VITERBO PORTA FIORENTINA.
IN MERITO AL TRASPOROT MARITTIMO
SU RICHIESTA DEL COMUNE DI PONZA, LA CORSA UNITA’ VELOCE FORMIA PONZA DELLE ORE 14:30 DEL 31 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 15:00
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral