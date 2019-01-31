Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO GIA’ INTENSO SUL QUADRANTE SUD-ORIENTALE DOVE SI STA IN CODA, IN CARREGGIATA ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E APPIA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
PASSIAMO ALLE VIE CONSOLARI DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA, E, AVANTI ANCORA, TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO DIREZIONE ROMA;
SEGNALIAMO INOLTRE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA SALARIA: TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA DI SANTA COLOMBA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA APPIA TRA ALBANO E LE CAPANNELLE VERSO IL CENTRO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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